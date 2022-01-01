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Господдержка АПК Пензенской области запланирована в объеме 1,37 млрд. рублей

19:34 | 12.11.2020 | АПК

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Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. Примерно 1 млрд. 370 млн. рублей, включая 1 млрд. 100 млн. рублей средств федерального бюджета, планируется направить на государственную поддержку агропромышленного комплекса Пензенской области в 2021 году. Об этом сообщила врио заместителя министра финансов региона Марина Забара.

Господдержка АПК Пензенской области запланирована в объеме 1,37 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, на 2022 год расходы на эти цели прогнозируются в сумме 1 млрд. 580 млн. рублей, на 2023 — 1 млрд. 560 млн. рублей, при этом финансирование из федерального бюджета составит 975 млн. и 950 млн. рублей соответственно.

Марина Забара уточнила, что бюджетные средства намечено направить на поддержку племенного животноводства, производства молока, специализированного мясного скотоводства и растениеводства, на развитие КФХ, а также на возмещение части затрат на приобретение элитных семян и на страхование.

«Здесь следует отметить, что государственная поддержка из федерального бюджета на трехлетку была снижена. Соответственно, и в бюджете Пензенской области [расходы] также запланированы в меньшем объеме, чем в 2020 году», — сказала она в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Пензенской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, состоявшихся в режиме видеоконференции в четверг, 12 ноября.

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