Подготовлен проект бюджета Пензенской области на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов Экономика

Пенза, 5 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев внес на рассмотрение Законодательного собрания проект закона «O бюджете Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

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Как отмечается в пояснительной записке за подписью врио министра финансов Пензенской области Любови Финогеевой, проект бюджета подготовлен с учетом ориентиров, заданных президентом РФ в указах №204 и №474, а также положений региональных документов стратегического планирования.

При его формировании учитывались задачи, определенные в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Пензенской области на 2021–2023 годы: стратегическая приоритизация расходов, обеспечение операционной эффективности использования бюджетных средств, повышение качества регулирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями.

Проект бюджета на 2021 год сформирован с профицитом в размере 1 млрд. 208,7 млн. рублей. Общий объем доходов прогнозируется в сумме 57 млрд. 362,3 млн. рублей, расходов — 56 млрд. 153,6 млн. рублей. Объем расходов резервного фонда правительства Пензенской области предлагается утвердить в размере 30 млн. рублей, верхний предел государственного внутреннего долга региона на 1 января 2022 года — 18 млрд. 399,7 млн. рублей.

На 2022 год проект бюджета сформирован со следующими параметрами: прогнозируемый объем доходов — 57 млрд. 643,5 млн. рублей, расходов — 57 млрд. 247,6 млн. рублей, профицит — 395,9 млн. рублей, объем расходов резервного фонда правительства Пензенской области — 30 млн. рублей, верхний предел государственного внутреннего долга региона на 1 января 2023 года — 17 млрд. 760,3 млн. рублей.

На 2023 год предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета: прогнозируемый общий объем доходов — 59 млрд. 616,1 млн. рублей, расходов — 59 млрд. 117 млн. рублей, профицит — 499,1 млн. рублей, объем расходов резервного фонда правительства Пензенской области — 30 млн. рублей, верхний предел государственного внутреннего долга региона на 1 января 2024 года — 17 млрд. 60,9 млн. рублей.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшей сессии регионального парламента, которая намечена на 20 ноября.