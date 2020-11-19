От Пензенской области на конкурс «Вкусы России» заявлено четыре бренда АПК

Пенза, 19 ноября 2020. PenzaNews. Четыре региональных бренда продуктов питания заявлено от Пензенской области на всероссийский конкурс «Вкусы России», который впервые проводится министерством сельского хозяйства страны.

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Это «Пензенский кленовый сироп», «Пензенский миндаль с травами», «Бековский зефир» и «Пензенский чернокленовый мед». На сайте конкурса можно узнать о производителях данной продукции и об истории создания брендов.

Кроме того, 19 ноября стартовало народное голосование, в ходе которого интернет-пользователи имеют возможность поддержать не более трех любимых брендов как из своего, так и из других регионов. Оно продлится по 2 декабря.

Результаты народного голосования будут учтены наряду с оценками экспертов при определении победителей.

Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» организован в соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 6 октября 2020 года.

Он проводится для укрепления малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, развития сельских территорий и продвижения региональных брендов.