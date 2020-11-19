EN
08:56:23 Пятница, 20 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

От Пензенской области на конкурс «Вкусы России» заявлено четыре бренда

11:55 | 19.11.2020 | АПК

Печать

Пенза, 19 ноября 2020. PenzaNews. Четыре региональных бренда продуктов питания заявлено от Пензенской области на всероссийский конкурс «Вкусы России», который впервые проводится министерством сельского хозяйства страны.

От Пензенской области на конкурс «Вкусы России» заявлено четыре бренда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это «Пензенский кленовый сироп», «Пензенский миндаль с травами», «Бековский зефир» и «Пензенский чернокленовый мед». На сайте конкурса можно узнать о производителях данной продукции и об истории создания брендов.

Кроме того, 19 ноября стартовало народное голосование, в ходе которого интернет-пользователи имеют возможность поддержать не более трех любимых брендов как из своего, так и из других регионов. Оно продлится по 2 декабря.

Результаты народного голосования будут учтены наряду с оценками экспертов при определении победителей.

Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» организован в соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 6 октября 2020 года.

Он проводится для укрепления малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, развития сельских территорий и продвижения региональных брендов.

Новости партнеров
Читайте также
В Камешкирском районе прокуратура встала на защиту жилищных прав сироты Суд приостановил работу магазина за несоблюдение мер профилактики коронавируса
Пензенцев предупредили об активизации мошенников в преддверии «Черной пятницы» В Пензенской области утвержден перечень вакансий по программе «Земский учитель» на 2021 год
В Пензе за сутки зарегистрировано 123 случая заражения коронавирусом Николай Итальянцев назначен главой администрации Земетчинского района
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама