Белозерцев, Уланов и Костюк обсудили реализацию проектов «РостАгро» в Пензенской области АПК

Пенза, 4 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, управляющий директор – руководитель департамента управления активами банка непрофильных активов «Траст», председатель совета директоров ГК «РостАгро» Антон Уланов и генеральный директор УК «РостАгро» Юрий Костюк обсудили реализацию проектов сельхозкомпании на территории региона в ходе рабочей встречи, состоявшейся в облправительстве в пятницу, 4 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил Иван Белозерцев, одной из главных задач он видит возвращение заброшенных угодий в севооборот.

«Знаю, что вы работаете активно, но мы с каждым годом ждем от вас большего», — сказал он.

В свою очередь Антон Уланов напомнил, что ГК «РостАгро» перешла под управление банка непрофильных активов «Траст» в 2019 году и за прошедшие два года добилась высоких результатов.

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«По итогам уборочной кампании во всех районах присутствия холдинг занял первые места по объемам сбора зерновых: 50 центнеров с га по озимым, 38 — по яровым культурам. Средняя урожайность достигла 45 центнеров с га. Мы неизменно встречаем поддержку правительства Пензенского региона и заинтересованы в развитии этого сельскохозяйственного актива», — подчеркнул он.

По информации пресс-службы областного правительства, в ходе встречи стороны договорились о подготовке плана использования земель сельхозназначения, находящихся в ведении «РостАгро».

Под управлением ГК «РостАгро» находится более 300 тыс. га угодий. Основные производственные активы сосредоточены в Пензенской и Саратовской областях.

В Пензенской области компания осуществляет деятельность в Малосердобинском, Пензенском, Лопатинском, Бековском, Тамалинском, Белинском, Сердобском, Колышлейском, Бессоновском, Лунинском, Колышлейском, Шемышейском и Каменском районах. В 2020 году она ввела в оборот 9,5 тыс. га залежных земель.