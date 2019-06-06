Заключено соглашение о сотрудничестве между пензенским правительством и банком «Траст» Экономика

Санкт-Петербург, 6 июня 2019. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве заключено между правительством Пензенской области и публичным акционерным обществом «Национальный банк «Траст» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили глава региона Иван Белозерцев и президент – председатель правления банка «Траст» Александр Соколов.

Губернатор Пензенской области выразил надежду, что это станет новым этапом в развитии взаимоотношений, позволит принять меры, направленные на устойчивое развитие АПК и сельских территорий, а также на повышение уровня капиталовложений в экономику региона.

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«Соглашение позволит нам разрабатывать и осуществлять совместные инвестиционные программы в сфере развития сельскохозяйственного комплекса, формировать эффективно функционирующий рынок агропромышленной продукции, сырья и продовольствия, реализовывать меры государственной поддержки сельхозпроизводителей», — сказал он.

В свою очередь Александр Соколов отметил, что банк непрофильных активов, как акционер, ставит перед дочерними компаниями задачу повышения их капитализации.

«Готовность правительства Пензенской области оказать поддержку по включению «РостАгро» в программы региональных субсидий поможет решить задачи по оптимизации финансовой модели», — цитирует Александра Соколова пресс-служба правительства Пензенской области.