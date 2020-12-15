Пензенская область получит 355,6 млн. рублей на развитие АПК АПК

Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. 355 млн. 612,5 тыс. рублей будет выделено Пензенской области из федерального бюджета в 2020 году в целях возмещения части затрат на развитие агропромышленного комплекса.

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Распределение денежных средств в сумме 6,7 млрд. рублей между 34 субъектами РФ, принявшими участие в отборе инвестиционных проектов, утверждено распоряжением правительства России №3308-р, которое премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал в минувший понедельник, 14 декабря.

«Средства можно направить на различные мероприятия, в том числе на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм, а также пенькоперерабатывающих предприятий. Всего предполагается поддержать 102 инвестиционных проекта. По каждому из них из федерального бюджета компенсируют от 10 до 25% фактической стоимости», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

В нем отмечается, что принятое решение позволит увеличить сельхозпроизводство в регионах, простимулирует рост аграрного сектора, что в свою очередь будет способствовать укреплению продовольственной безопасности.