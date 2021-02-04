По программе развития сельских территорий в регионе реализовано 502 проекта благоустройства АПК

Пенза, 4 февраля 2021. PenzaNews. 502 проекта благоустройства реализовано в 2020 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», по этому показателю регион занял третье место в стране. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

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По информации ведомства, Пензенская область также вошла в число лидеров по объему привлеченных на реализацию программы внебюджетных средств, который достиг 195,6 млн. рублей. По данному показателю регион стал четвертым в стране.

Кроме того, на федеральном уровне область отмечена с положительной стороны по результатам работы по выдаче льготных кредитов и по росту числа выгодоприобретателей от реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Ожидается, что в 2021 году по программе «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» будет потрачено 326,5 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.