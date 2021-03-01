На комплексное развитие сельских территорий Пензенской области направят 326,5 млн. рублей АПК

Пенза, 1 марта 2021. PenzaNews. Денежные средства в размере 326,5 млн. рублей, включая 304 млн. рублей из федерального бюджета, будет направлено на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» в 2021 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхоза.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Планируется, что в 2021 году субсидию на улучшение жилищных условий получат 24 семьи», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что намечено ввести в эксплуатацию 7,3 тыс. кв. метров жилья и обеспечить жилыми помещениями 134 семьи работников агропромышленного комплекса в селе Кривошеевка Нижнеломовского района и в селе Зеленый Дол Сердобского района.

«Будет завершено строительство водопровода на территории Мичуринского сельсовета в поселке Мичуринский и на станции Кривозеровка Пензенского района; запланировано строительство газопровода в селе Русская Муромка Плесского сельсовета Мокшанского района», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что намечено реализовать около 30 проектов в сфере благоустройства.

«Планируется строительство объектов инженерной инфраструктуры малоэтажной жилищной застройки в селе Поселки Кузнецкого района», — поясняется в тексте.