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Посевные площади в Пензенской области в 2021 году составят 1,47 млн. га

14:44 | 22.03.2021 | АПК

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Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. Посевные площади в Пензенской области составят в 2021 году 1,47 млн. га, что на 16 тыс. га больше, чем в 2020-м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 22 марта.

Посевные площади в Пензенской области в 2021 году составят 1,47 млн. га. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Будут увеличены площади под сев зерновых и зернобобовых, технических культур, картофеля и овощей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также планируется значительно увеличить площади под кукурузу на зерно.

«Решение об увеличении посевов данной культуры обусловлено высокими темпами развития отрасли животноводства: крупные компании европейского уровня реализуют в Пензенской области масштабные проекты в области птицеводства, свиноводства, молочного скотоводства и планируют наращивать мощности, а также возможностью наращивания экспортного потенциала региона», — отмечается в тексте.

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