Объемы производства молока в Пензенской области в январе-апреле выросли на 6,2% АПК

Пенза, 19 мая 2021. PenzaNews. 121,4 тыс. тонн молока произведено в Пензенской области в январе-апреле 2021 года, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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66,6% от общего объема — 80,8 тыс. тонн — приходится на долю сельхозорганизаций. Рост по сравнению с январем-апрелем 2020 года составил 24,2%.

Удельный вес хозяйств населения составил 20,8%. За четыре месяца текущего года они произвели 25,3 тыс. тонн. Это на 22,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели в январе-апреле 2021 года произвели 12,6% от общего объема молока — 15,3 тыс. тонн, что на 8,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.