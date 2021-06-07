В Пензенской области в 2021 году планируется собрать 2,8 млн. тонн зерновых — Калентьев АПК

Пенза, 7 июня 2021. PenzaNews. 2,8 млн. тонн зерновых планируется собрать в Пензенской области в 2021 году. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Роман Калентьев.

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«Мы планируем выйти на сбор 2,8 млн. тонн зерновых культур, 2,1 млн. тонн сахарной свеклы и 610 тыс. тонн масличных [культур]. Это позволит загрузить имеющиеся площади перерабатывающих предприятий, обеспечить отрасль животноводства и, в общем-то, излишки отправить на экспорт», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 7 июня.

Роман Калентьев добавил, что в Пензенской области намечено заготовить 298 тыс. тонн сена, 321 тыс. тонн сенажа, 245 тыс. тонн силоса и 186 тыс. тонн соломы для отрасли животноводства.

«Для того чтобы продолжать наращивать рост объемов производства в растениеводстве, в том числе для снабжения и обеспечения отрасли животноводства, в 2021 году планируется ввести в сельхозоборот 31 тыс. га», — напомнил он.

Врио министра уточнил, что на проведение сельскохозяйственных работ аграриям направлено 435 млн. рублей компенсации из средств федерального бюджета.

«На 5,3 млрд. рублей одобрены кредитные заявки по льготным кредитам для того, чтобы они могли спокойно, нормально работать», — отметил Роман Калентьев.