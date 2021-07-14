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В Пензенской области стартовала уборочная кампания

11:05 | 14.07.2021 | АПК

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Пенза, 14 июля 2021. PenzaNews. Аграрии Пензенской области приступили к уборочной кампании. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

В Пензенской области стартовала уборочная кампания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первыми к работам в регионе приступили хозяйства «Русмолко» и «Кандиевское» Башмаковского района», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что полевые работы ведутся в семи районах.

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«По данным районных агрономических служб, сельскохозяйственные товаропроизводители приступили к уборке зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур, а также озимого рыжика», — сказали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что хозяйства обеспечены техникой, минеральными удобрениями, ГСМ и трудовыми резервами.

«В 2021 году, учитывая и средние производственные показатели за пятилетний период, планируется, что урожай зерновых и зернобобовых сельхозкультур составит 2,8 млн. тонн, сахарной свеклы — 2,1 млн. тонн, подсолнечника — 610 тыс. тонн», — отметили в Минсельхозе.

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