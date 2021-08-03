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Мельниченко посетил семеноводческий комплекс «Русмолко» в Башмаковском районе

14:29 | 03.08.2021 | АПК

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Пенза, 3 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Башмаковский район посетил комплекс по подготовке семян сельскохозяйственных растений «Русской молочной компании» («Русмолко») мощностью 10 тонн в час.

Мельниченко посетил семеноводческий комплекс «Русмолко» в Башмаковском районе

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщил первый заместитель генерального директора ООО «Русмолко» Владимир Резниченко, в 2020 году башмаковским хозяйством было произведено 16 тыс. тонн семян, при этом 6 тыс. тонн реализовано сельхозпредприятиям Пензенской области и других регионов.

По его словам, на опытных участках выращиваются высокоурожайные сорта пшеницы, ячменя, сои; средняя урожайность по всем культурам составила в прошлом году 57 центнеров с га.

Комментируя озвученные показатели, Олег Мельниченко констатировал, что благодаря данному направлению деятельности «Русмолко» практически не зависит от чужого посевного материала.

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Он обратил внимание на то, что развитию сельского хозяйства в Пензенской области уделяется особое внимание.

«Вчера президент России поддержал наши инвестиционные проекты. Будем работать дальше, наращивать взаимодействие с федеральным центром. У нас есть планы увеличить валовой региональный продукт за счет роста объемов сельскохозяйственного производства», — сказал врио губернатора.

Руководитель субъекта федерации добавил, что важная роль отводится перерабатывающим производствам в АПК, поскольку стоит задача довести процент выпуска готовой сельхозпродукции как минимум до 70%.

Олег Мельниченко подчеркнул, что это наилучшим образом скажется на ВРП.

Владимир Резниченко согласился с этим.

«Мы тоже думаем над этим. Есть ряд инвестиционных предложений в сферах полеводства и животноводства. В конце августа собираем наших руководителей на совещание, рассмотрим планы на будущее», — цитирует первого заместителя гендиректора ООО «Русмолко» пресс-служба облправительства.

«Русская молочная компания» — дочерняя компания Olam International. Производственные мощности «Русмолко» расположены в Пензенской области. Компания параллельно развивает молочное животноводство, растениеводство и семеноводство.

Семеноводство было выделено в отдельное направление деятельности в 2017 году. В его развитие вложено 300 млн. рублей. Был построен современный семенной завод, налажена транспортно-логистическая инфраструктура, введены в эксплуатацию сушилки и склады для хранения готовой продукции.

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