Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с Мельниченко. Стенограмма Политика

Пенза, 2 августа 2021. PenzaNews. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко.

Фото: Kremlin.ru

В ходе нее обсуждались вопросы реализации крупных инвестиционных проектов и развития системы здравоохранения в регионе.

ИА «PenzaNews» публикует стенограмму встречи, распространенную пресс-службой Кремля.

В.В. Путин: Олег Владимирович, добрый день!

О.В. Мельниченко: Добрый день, Владимир Владимирович!

В.В. Путин: Олег Владимирович, мы, конечно, поговорим по всему комплексу вопросов, которые Вы считаете наиболее важными. Но попросил бы Вас начать с инвестпроектов, которые должны завершиться в Пензенской области в ближайшее время — в 2021, 2022 и даже в 2023 годах. Имею в виду строительство комплекса по производству мяса, строительство молочно-товарного комплекса, потом у вас создание животноводческого комплекса в Пензенском районе, завод по производству сырья и ингредиентов для пищевой промышленности в Бессоновском районе, строительство мукомольного мельничного комбината в Мокшанском районе, создание комплекса по производству строительных материалов в ЗАТО «Заречный».

В целом как Вы оцениваете это направление работы, какие здесь перспективы, имея в виду те проблемы, с которыми мы все в последнее время столкнулись, связанные с борьбой с COVID?

О.В. Мельниченко: Владимир Владимирович, по этим направлениям — это прежде всего такие крупные компании, как «Русмолко», «Дамате», «Восток Агро», «Коноплекс» и «Черкизово», — мы на полях Санкт-Петербургского экономического форума подписали дополнительные соглашения по реализации этих инвестиционных соглашений. Это нам в нашей Пензенской области в ближайшие три года даст порядка 22 млрд. [рублей] инвестиций в эти проекты, и мы сможем создать порядка 1 тыс. 200 рабочих мест по этим инвестиционным проектам.

Кроме этого, в силу того, что сельское хозяйство у нас все-таки существенную имеет долю в валовом региональном продукте — это 15%, реализация этих проектов позволит где-то на 1,2-1,5% поднять вклад сельского хозяйства Пензенской области в валовой региональный продукт, что мы считаем очень хорошим результатом.

Если говорить про инвестиционные проекты в части промышленного производства, мы обсуждали этот вопрос с [министром промышленности и торговли России] Денисом Валентиновичем Мантуровым, который был у нас в Пензенской области. Мы договорились о том, что будем развивать кластер станкостроения на базе «Станкомашстроя». Соответственно, закладываем еще три инвестиционные площадки, то есть это те площади, которые в свое время, в советское время, были использованы под промышленное производство, потом предприятия, к сожалению, были ликвидированы, но коммуникации, предназначение земель остаются за зоной развития промышленного производства. Одна только площадка бывшего завода имени Фрунзе — это около 38 га, которые на сегодняшний день уже переданы в Пензенскую область, и мы, в принципе, можем ее использовать под инвестпроекты, [это] позволит развернуть там несколько дополнительных промышленных производств.

Это, естественно, скажется на темпах роста промышленного производства. Даже несмотря на то, что индекс промышленного производства у нас сейчас 117% по полугодию, как мы идем, но вместе с тем этот индекс пока нам не обеспечивает, к сожалению, среднедушевые показатели сравнительно с Российской Федерацией — мы идем ниже. И чтобы выйти на среднедушевые показатели, понятно, нам необходимо заводить новые инвестиционные проекты, новые производства.

Кроме этого, мы сейчас начинаем запускать ту промышленную площадку, которая была у нас использована для ликвидации химических вооружений. На эту площадку заходит группа компаний «Коноплекс», и уже начиная с конца этого года и в 2022 году там начнет разворачиваться новое производство.

Поэтому, Владимир Владимирович, я оцениваю очень перспективно реализацию всех тех проектов, которые были начаты еще до меня. Я хочу сказать, что проекты, которые идут по линии «Дамате», по «Русмолко», по «Черкизово», начинал еще Василий Кузьмич Бочкарев [губернатор Пензенской области в 1998–2015 годах]. Теперь просто мы их развиваем, включаем в оборот новые возможности и сельскохозяйственные земли, потому что любой проект в сельском хозяйстве тянет за собой производство кормов, а это значит посевные площади, это значит увеличение объемов сельскохозяйственного производства.

Хочу сказать, что к нам в регион приезжал министр сельского хозяйства Патрушев Дмитрий Николаевич, мы запустили производство завода по переработке мяса индейки на 303 тонны в сутки. Это очень серьезное промышленное предприятие, которое позволит выпускать полный цикл глубокой переработки. Это и колбасы, и сосиски, и полуфабрикаты. И 155 тыс. тонн мяса, которые производит компания «Дамате» на территории Пензенской области, — это не предел: с учетом подписанного дополнительного соглашения и тех этапов, которые запланированы, мы думаем, что в 2023 году мы эти объемы уже доведем где-то до 207 тыс. тонн. А если мы выдержим этот темп инвестиционного проекта, то практически, Владимир Владимирович, Российская Федерация за счет производства мяса индейки войдет в пятерку крупнейших производителей мира. Таким образом, Пензенская область будет являться основным ядром производства мяса индейки.

Считаю, что это очень перспективное для региона направление, поскольку это увеличение рабочих мест, и в этом инвестиционном проекте регион тоже активно участвует: мы строим жилье для рабочих этих предприятий и создаем соответствующую инфраструктуру к объектам экономики.

В.В. Путин: То есть Вы полагаете, что, несмотря на все ковидные проблемы, все-таки все эти проекты вполне реализуемы?

О.В. Мельниченко: Владимир Владимирович, конечно, они реализуемы, и, более того, даже несмотря на COVID, реализация этих проектов не останавливалась, она велась.

В.В. Путин: Вы знаете, я Вас прошу обратить на это особое внимание, потому что всегда, но особенно сейчас, конечно, инвесторам нужна будет не только какая-то федеральная помощь, но прежде всего Ваша помощь, помощь Вашей команды. Я вижу, что Вы относитесь к этому самым серьезным образом, и надеюсь, что на практике так оно все и будет.

Я посмотрел то, что Вы направили мне в качестве письменных документов и обращений. Там в основном все вопросы, связанные со здравоохранением.

О.В. Мельниченко: Да, Владимир Владимирович. Могу пояснить.

В.В. Путин: Да, пожалуйста.

О.В. Мельниченко: Развитие эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, показало, во-первых, что нам необходимо укреплять инфекционную службу на территории региона, а для этого нам необходимы дополнительные возможности. Поэтому мы просим поддержать и включить в проект бюджета 2022–2024 годов строительство корпуса инфекционного отделения в нашей больнице специализированных видов помощи. Мы в свою очередь сейчас с учетом ситуации с COVID в этой больнице дополнительно развертываем станции по производству кислорода. И таким образом у нас там создается хорошее ядро для того, чтобы лечить и легочные инфекции, которые сейчас идут с осложнениями из-за COVID, поэтому для нас это важно, для Пензенского региона.

Второй момент — это, конечно, ситуация в онкологии. Здесь у нас, к сожалению, где-то в среднем 7 тыс. онкологических заболеваний в год выявляется, это где-то 550 на 100 тыс. [населения]. Это медицинский показатель. С превышением на 23% мы идем к средней [заболеваемости] по Российской Федерации. Отсюда, конечно, и высокая смертность от онкологических заболеваний. А COVID еще более обострил эту ситуацию, потому что люди с онкологией, которые переносили COVID, так или иначе получали потом осложнения. Понятно, что у нас есть онкологический центр, но там не хватает хирургических мощностей на сегодняшний момент, и мы, конечно же, нуждаемся в том, чтобы построить отдельный хирургический корпус. Это с одной стороны.

С другой стороны, нам нужна глубокая диагностика. Мы за счет регионального бюджета строим ПЭТ/КТ-центр, уже начнем строить в следующем году. Естественно, нам нужна аппаратура — сам ПЭТ/КТ, который бы позволил делать качественную диагностику и, соответственно, осуществлять лечение, избегать осложнений после онкологических операций, которые будут проводиться. Думаю, что это повысит качество лечения и, конечно, отразится на уровне жизни наших людей. Поэтому мы и просим поддержать те наши заявки, которые мы направили для включения в федеральный бюджет. Опять-таки я говорю, что ПЭТ/КТ[-центр] мы построим сами за бюджетные деньги, а медицинское оборудование — мы просим оказать нам поддержку, чтобы его приобрести за федеральные средства.

В.В. Путин: Хорошо.

Олег Владимирович, чтобы люди не болели, нужно, безусловно, обеспечить некоторые фундаментальные вещи, в том числе качество воды. Прошу Вас обратить на это особое внимание. Понимаю, что это связано с большим уровнем износа жилищно-коммунальной сферы, сетей соответствующих. Добавьте к тому, что Вы мне направили, еще одну бумагу, связанную с этой стороной дела. Здесь нужно обязательно поработать над этой инфраструктурой.

А такой текущий вопрос экономического характера — это задолженность ваших предприятий, не только предприятий, но и учреждений, задолженность за энергоресурсы, в том числе за газ. Посмотрите повнимательнее, обратите на это внимание.

В целом я полагаю, что Вы абсолютно правильно выбрали приоритеты, и уверен, у Вас все получится. Будем Вам помогать, конечно.

О.В. Мельниченко: Спасибо, Владимир Владимирович.

В.В. Путин: Всего хорошего.