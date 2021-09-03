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Обнародован обновленный проект отчета о кадастровой стоимости участков сельхозназначения

09:35 | 03.09.2021 | АПК

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Пенза, 3 сентября 2021. PenzaNews. Обновленная версия проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Пензенской области, по состоянию на 1 января 2021 года, составленная с учетом поступивших замечаний, размещена на сайте ГБУ «Государственная кадастровая оценка». Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента госимущества региона.

Обнародован обновленный проект отчета о кадастровой стоимости участков сельхозназначения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии с ч. 27 ст. 14 федерального закона от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», после размещения обновленной версии проекта отчета прием замечаний к предыдущей версии проекта отчета прекращается», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время осуществляется прием замечаний к новой версии проекта отчета от любых лиц.

«К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости, согласно требований ч. 19 ст. 14 федерального закона», — сказано в сообщении.

В тексте уточняется, что датой окончания срока ознакомления с обновленной версией проекта отчета является 10 сентября.

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