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Производство скота и птицы в Пензенской области в январе-августе снизилось до 274,5 тыс. тонн

12:01 | 19.09.2021 | АПК

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Пенза, 19 сентября 2021. PenzaNews. 274 тыс. 529 тонн скота и птицы на убой в живом весе произведено в Пензенской области в январе-августе 2021 года, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Производство скота и птицы в Пензенской области в январе-августе снизилось до 274,5 тыс. тонн. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В сельскохозяйственных организациях по итогам восьми месяцев текущего года производство сократилось на 0,4% — до 259 тыс. 827 тонн. Доля таких хозяйств в общем объеме составила 94,7%.

Также снижение объемов наблюдалось в хозяйствах населения. Их результат за январь-август 2021 года — 12 тыс. 191 тонна. Это на 5,9% меньше, чем годом ранее. Удельный вес хозяйств населения в общем объеме при этом сократился до 4,4%.

Нарастили производство скота и птицы крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели. В январе-августе текущего года они достигли результата в 2 тыс. 511 тонн, рост к аналогичному периоду 2020-го — 23%. Вместе с тем в общем объеме на их долю приходится лишь 0,9%.

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