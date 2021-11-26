Режим ЧС введен в Пензенской области в связи с выявлением африканской чумы свиней АПК

Пенза, 26 ноября 2021. PenzaNews. Режим чрезвычайной ситуации введен в Пензенской области в связи с выявлением особо опасного инфекционного заболевания сельскохозяйственных животных — африканской чумы свиней (АЧС) — на территории Неверкинского и Кузнецкого районов. Соответствующее распоряжение №732-р губернатор Олег Мельниченко подписал 25 ноября.

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«Ввести с 16.30 мск 25 ноября 2021 года и до особого распоряжения режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сказано в документе.

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В нем поясняется, что основанием для введения режима ЧС является выявление очагов АЧС в личных подсобных хозяйствах Неверкинского и Кузнецкого районов.

«Границами зоны чрезвычайной ситуации определить территории Неверкинского и Кузнецкого районов Пензенской области», — уточняется в распоряжении.

В документе добавляется, что руководить работой по ликвидации ЧС будет министр сельского хозяйства региона Роман Калентьев.

«Министерству сельского хозяйства Пензенской области совместно с администрациями Неверкинского и Кузнецкого районов Пензенской области провести мероприятия по оценке размеров материального ущерба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной возникновением эпизоотии африканской чумы свиней», — говорится в тексте.