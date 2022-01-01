В Пензенской области ожидается снижение темпов ввода сельхозземель в оборот АПК

Пенза, 14 декабря 2021. PenzaNews. Темпы ввода земель сельхозназначения в оборот будут снижены в Пензенской области. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Роман Калентьев.

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«К сожалению, мы сейчас будем эти темпы снижать, поскольку не введенных земель у нас становится все меньше и меньше», — сказал он, информируя губернатора Пензенской области Олега Мельниченко о результатах работы агропромышленного комплекса в завершившемся сезоне и планах на ближайший период.

В свою очередь глава региона обозначил задачу на будущий год.

«Я думаю, что на 2022 год нужно [...] планировать введение в севооборот около 17 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. [...] Уверен, что мы сможем реально этот показатель выполнить», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.