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В ветеринарные лаборатории поступило новое оборудование для профилактики лейкоза КРС

09:18 | 15.03.2022 | АПК

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Пенза, 15 марта 2022. PenzaNews. Четыре гематологических анализатора Mindray BC-5000Vet приобретено в рамках подпрограммы «Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота на территории Пензенской области».

В ветеринарные лаборатории поступило новое оборудование для профилактики лейкоза КРС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Оборудование поступило в пензенскую областную ветеринарную лабораторию, кузнецкую межрайонную ветлабораторию, а также каменскую и сердобскую районные станции по борьбе с болезнями животных.

Mindray BC-5000Vet — автоматический ветеринарный гематологический анализатор для измерения 23 параметров крови с разделением лейкоцитов.

Аппарат отличается простотой эксплуатации и меньшим количеством необходимых реактивов по сравнению с приборами предыдущего поколения.

Его использование позволит повысить производительность работы лабораторий, увеличить точность исследований и усилить профилактику заболеваний кровеносной системы крупного рогатого скота, сообщается на сайте правительства Пензенской области.

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