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В пензенском правительстве обсудили вопросы поддержки молочного животноводства

16:30 | 31.01.2023 | АПК

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Пенза, 31 января 2023. PenzaNews. Вопросы поддержки молочного животноводства стали одной из главных тем заседания правительства Пензенской области, состоявшегося во вторник, 31 января.

В пензенском правительстве обсудили вопросы поддержки молочного животноводства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя текущую ситуацию, министр сельского хозяйства региона Роман Калентьев сообщил, в частности, что в 2022 году в хозяйствах всех категорий было произведено около 345 тыс. тонн молока, поголовье крупного рогатого скота составляет свыше 141 тыс. голов.

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Как отметил губернатор Олег Мельниченко, необходимо своевременно доводить субсидии до сельхозтоваропроизводителей, чтобы они могли планировать и должным образом организовывать свою работу.

«С оказанием поддержки тянуть нельзя. Мы должны четко отработать выделенные на 2023 год лимиты [предоставления финансовой поддержки]», — подчеркнул он.

Также глава региона потребовал обратить внимание на риски снижения поголовья КРС.

«Главы районов должны оперативно информировать сельхозтоваропроизводителей, в том числе ЛПХ и КФХ, о мерах господдержки. Нужна адресная работа с теми, кто может пойти на увеличение объемов производства. Усиливайте координацию, повышайте активность с новыми инвесторами, приобретающими землю в Пензенской области, обсуждайте вопросы организации производств по глубокой переработке сельхозпродукции, создания условий для содержания животных», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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