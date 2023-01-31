В пензенском правительстве обсудили вопросы поддержки молочного животноводства АПК

Пенза, 31 января 2023. PenzaNews. Вопросы поддержки молочного животноводства стали одной из главных тем заседания правительства Пензенской области, состоявшегося во вторник, 31 января.

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Комментируя текущую ситуацию, министр сельского хозяйства региона Роман Калентьев сообщил, в частности, что в 2022 году в хозяйствах всех категорий было произведено около 345 тыс. тонн молока, поголовье крупного рогатого скота составляет свыше 141 тыс. голов.

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Как отметил губернатор Олег Мельниченко, необходимо своевременно доводить субсидии до сельхозтоваропроизводителей, чтобы они могли планировать и должным образом организовывать свою работу.

«С оказанием поддержки тянуть нельзя. Мы должны четко отработать выделенные на 2023 год лимиты [предоставления финансовой поддержки]», — подчеркнул он.

Также глава региона потребовал обратить внимание на риски снижения поголовья КРС.

«Главы районов должны оперативно информировать сельхозтоваропроизводителей, в том числе ЛПХ и КФХ, о мерах господдержки. Нужна адресная работа с теми, кто может пойти на увеличение объемов производства. Усиливайте координацию, повышайте активность с новыми инвесторами, приобретающими землю в Пензенской области, обсуждайте вопросы организации производств по глубокой переработке сельхозпродукции, создания условий для содержания животных», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.