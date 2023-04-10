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Комбикормовый завод «Дамате» в Пензенской области получил разрешение на экспорт

17:54 | 10.04.2023 | АПК

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Пенза, 10 апреля 2023. PenzaNews. Комбикормовый завод группы компаний «Дамате», расположенный в Колышлейском районе Пензенской области, получил разрешение на экспорт продукции в страны Таможенного союза — Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГК «Дамате».

Комбикормовый завод «Дамате» в Пензенской области получил разрешение на экспорт

Фото: Pnzreg.ru

Из него следует, что соответствующая заявка в Россельхознадзор была подана в начале марта, представители ведомства и сотрудники собственной лабораторной службы «Дамате» изучили документацию предприятия, проанализировали технологические процессы, осмотрели все производственные помещения.

«В ходе аудита завод подтвердил соответствие нормам биологической безопасности. [...] Комиссия рассмотрела результаты лабораторных исследований кормов и сырья, подтвердив высокое качество и безопасность производимых на заводе комбикормов», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что комбикормовый завод в Пензенской области был запущен в ноябре 2022 года, его мощность составляет 363 тыс. тонн готовой продукции в год.

«Открытие предприятия позволило увеличить суммарную годовую мощность кормопроизводства компании до 886 тыс. тонн и в полном объеме обеспечить комплекс по выращиванию индейки собственными кормами», — отмечается в тексте.

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