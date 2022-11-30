Олег Мельниченко принял участие в церемонии открытия нового комбикормового завода ГК «Дамате» Экономика

Пенза, 30 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в церемонии открытия нового комбикормового завода группы компаний «Дамате» в Колышлейском районе, которая состоялась в минувший вторник, 29 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

Завод стоимостью 4,5 млрд. рублей рассчитан на производство 50 тонн в час полнорационных рассыпных и гранулированных комбикормов. Мощности элеватора увеличены до 93 тыс. тонн единовременного хранения. Построена площадка для хранения зерна в полимерных рукавах вместимостью 50 тыс. тонн.

В основу технологии нового комбикормового завода положена поточно-порционная схема технологического процесса. Отгрузка готовой продукции будет осуществляться круглогодично.

Как отметил Олег Мельниченко, для Пензенской области ГК «Дамате» является одним из ключевых инвесторов.

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«Это динамично развивающаяся, растущая компания с основным производственным ядром на территории нашего региона. [...] Агрохолдинг создал замкнутый производственный цикл — от яйца родительского стада до глубокой переработки мяса индейки. В России только несколько компаний имеют замкнутый производственный цикл, и одна из них — «Дамате». То, что она в Пензенской области развивается, — это результат эффективного взаимодействия с правительством и Законодательным собранием региона», — сказал он.

«Сегодня открыли крупнейший в Поволжье комбикормовый завод, для нас это знаковое событие. Новое предприятие будет производить 365 тыс. тонн продукции в год. Завод построен в кратчайшее время, фактически за год и несколько месяцев. 225 рабочих мест создано на этом предприятии. В основном здесь будут работать жители Колышлейского района», — добавил глава региона.

Фото: Pnzreg.ru

В свою очередь генеральный директор группы компаний «Дамате» Рашид Хайров подчеркнул, что запуск нового объекта позволит обеспечить комплекс по выращиванию индейки собственными кормами в полном объеме.

«Таким образом, мы контролируем весь процесс выпуска кормов для поголовья птицы, а значит, полностью и качество своей продукции. Естественно, это отражается на процессе выращивания и здоровье птицы, поэтому запуск этого завода гарантирует безопасность собственного производства», — цитирует Рашида Хайрова пресс-служба правительства Пензенской области.