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В Пензенской области стартовала уборочная кампания

09:43 | 19.07.2023 | АПК

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Пенза, 19 июля 2023. PenzaNews. Сельхозтоваропроизводители двух районов Пензенской области приступили к уборке урожая.

В Пензенской области стартовала уборочная кампания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уборочные работы стартовали на полях ООО «Пачелмское хозяйство» Башмаковского района, началась уборка озимой пшеницы. Кроме того, в Пензенском районе в ООО «Агрофирма «Раздолье» приступили к уборке овощей, началась уборка ранней капусты», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства Пензенской области в минувший вторник, 18 июля.

В нем отмечается, что в 2023 году сельскохозяйственным товаропроизводителям Пензенской области предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 840,4 тыс. га, подсолнечник — 324,5 тыс. га, сахарную свеклу — 58,4 тыс. га.

В сообщении указано также, что планируется произвести не менее 2,8 млн. тонн зерна, 2,1 млн. тонн сахарной свеклы, 626 тыс. тонн масличных культур, 295 тыс. тонн картофеля, 110 тыс. тонн овощей.

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