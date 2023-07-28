На оказание господдержки АПК Пензенской области во II полугодии 2023 года планируется направить около 528 млн. рублей АПК

Пенза, 28 июля 2023. PenzaNews. Около 528 млн. рублей планируется направить на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса Пензенской области во II полугодии 2023 года в рамках заключенных соглашений между министерством сельского хозяйства России и правительством региона. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минсельхоза Пензенской области.

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«Будут простимулированы приоритетные подотрасли сельского хозяйства и направления развития малого бизнеса (гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на поддержку производства картофеля и овощей, племенного животноводства, собственного производства молока). Также средства будут направлены на обеспечение комплексного развития сельских территорий, развитие сельского туризма и иные мероприятия», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на поддержку АПК Пензенской области на текущий год предусмотрены средства федерального бюджета в размере примерно 1,44 млрд. рублей, в I полугодии получателям было перечислено 913 млн. рублей.