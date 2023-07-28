23:30:16 Пятница, 28 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

На оказание господдержки АПК Пензенской области во II полугодии 2023 года планируется направить около 528 млн. рублей

10:54 | 28.07.2023 | АПК

Печать

Пенза, 28 июля 2023. PenzaNews. Около 528 млн. рублей планируется направить на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса Пензенской области во II полугодии 2023 года в рамках заключенных соглашений между министерством сельского хозяйства России и правительством региона. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минсельхоза Пензенской области.

На оказание господдержки АПК Пензенской области во II полугодии 2023 года планируется направить около 528 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Будут простимулированы приоритетные подотрасли сельского хозяйства и направления развития малого бизнеса (гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на поддержку производства картофеля и овощей, племенного животноводства, собственного производства молока). Также средства будут направлены на обеспечение комплексного развития сельских территорий, развитие сельского туризма и иные мероприятия», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на поддержку АПК Пензенской области на текущий год предусмотрены средства федерального бюджета в размере примерно 1,44 млрд. рублей, в I полугодии получателям было перечислено 913 млн. рублей.

Читайте также
В Городищенском районе мужчина обвиняется в покушении на убийство сожителя падчерицы В Бессоновском районе водитель иномарки сбил пешехода
В Кузнецке велосипедист госпитализирован после наезда автомобиля Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке автомобильного багажника
Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику силовых ведомств» и лишилась более 740 тыс. рублей Сотрудники Минлесхоза проверили выполнение лесохозяйственных мероприятий в Земетчинском районе
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама