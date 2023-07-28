В Пензенской области получено 150 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур АПК

Пенза, 28 июля 2023. PenzaNews. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Пензенской области составил 150 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона в пятницу, 28 июля.

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«По оперативной информации, в регионе валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 150 тыс. тонн, средняя урожайность по области — 45,6 центнера с га», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что валовой сбор озимой пшеницы составил 142 тыс. тонн при средней урожайности 46 центнеров с га, ячменя — 4,8 тыс. тонн при урожайности 41 центнер с га.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2023 году в Пензенской области планируется собрать не менее 2,8 млн. тонн зерна.