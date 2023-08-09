В Пензенской области собран первый миллион тонн зерна АПК

Пенза, 9 августа 2023. PenzaNews. Аграрии Пензенской области собрали первый миллион тонн зерна. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Первый миллион тонн зерна получен! И это при том, что убрана только четверть всех площадей. Поздравляю аграриев с этим результатом», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 9 августа.

Он напомнил, что цель этого года — произвести не менее 2,8 млн. тонн зерна и сохранить лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по средней урожайности зерновых и зернобобовых культур.

«Плюс к этому стоит задача получить 2,1 млн. тонн сахарной свеклы, порядка 600 тыс. тонн масличных, почти 300 тыс. тонн картофеля, 110 тыс. тонн овощей», — отметил Олег Мельниченко.

«Обеспечим всех жителей региона продуктами, а излишек отправим на экспорт. Желаю удачи аграриям в продолжении уборочной!» — добавил губернатор.