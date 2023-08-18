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В Пензенской области собрано 1,9 млн. тонн зерна

18:13 | 18.08.2023 | АПК

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Пенза, 18 августа 2023. PenzaNews. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Пензенской области составил 1,9 млн. тонн. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона в пятницу, 18 августа.

В Пензенской области собрано 1,9 млн. тонн зерна. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На отчетную дату, по оперативной информации, в регионе валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1,9 млн. тонн, средняя урожайность по области — 40,5 центнера с га», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что валовой сбор озимой пшеницы составил 1 млн. 118,9 тыс. тонн при средней урожайности 42 центнера с га, ячменя — 392,3 тыс. тонн при урожайности 41 центнер с га.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2023 году в Пензенской области планируется собрать не менее 2,8 млн. тонн зерна.

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