В Пензенской области намолочено 2,2 млн. тонн зерна АПК

Пенза, 21 августа 2023. PenzaNews. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Пензенской области составил 2,2 млн. тонн. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона в понедельник, 21 августа.

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«На отчетную дату, по оперативной информации, в регионе валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 2,2 млн. тонн, средняя урожайность по области — 40,3 центнера с га», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что валовой сбор озимой пшеницы составил 1 млн. 164,6 тыс. тонн при средней урожайности 42 центнера с га, ячменя — 435,2 тыс. тонн при урожайности 40 центнеров с га.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2023 году в Пензенской области планируется собрать не менее 2,8 млн. тонн зерна.