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В Пензенской области выработано 150 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая

19:23 | 30.10.2023 | АПК

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Пенза, 30 октября 2023. PenzaNews. Сахарные заводы в Пензенской области произвели 150 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона в понедельник, 30 октября.

В Пензенской области выработано 150 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день тремя сахарными заводами, находящимися на территории региона, принято и переработано свыше 1 млн. тонн сахарной свеклы, выработано сахара 150 тыс. тонн», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что всего сахарные заводы планируют переработать свыше 2,5 млн. тонн свеклы и получить свыше 350 тыс. тонн сахара.

«Потребности населения области будут обеспечены сахаром более чем в 10 раз, остальной сахар будет отгружен в регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока», — отмечается в сообщении.

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