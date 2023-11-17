В Пензе состоялось чествование лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК

Пенза, 17 ноября 2023. PenzaNews. Чествование тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, добившихся высоких результатов в работе, состоялось в круглом зале правительства Пензенской области в пятницу, 17 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

Выступая перед собравшимися, губернатор Олег Мельниченко озвучил предварительные итоги уборочной кампании 2023 года: в третий раз в истории региона собрано более 3 млн. тонн зерна, достигнуты рекордные показатели при возделывании сахарной свеклы (2,6 млн. тонн), подсолнечника (600 тыс. тонн), сои (150 тыс. тонн).

Кроме того, было отмечено, что с начала года в сельхозоборот введено более 12,7 тыс. га неиспользуемой пашни.

Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет 20%. Средняя зарплата по отрасли (без субъектов малого предпринимательства) превысила 53 тыс. рублей, что является одним из самых высоких показателей среди регионов Приволжского федерального округа.

«Год от года мы с вами формируем сильный, эффективный и независимый агропромышленный комплекс. Аграрии внедряют современные технологии, обновляют парк техники, реализуют новые инвестиционные проекты. Работа ведется при поддержке государства. В этом году она с учетом субсидирования составила 3 млрд. рублей», — сказал губернатор.

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Он подчеркнул, что сельскохозяйственная отрасль Пензенской области является привлекательной для инвесторов. Ряд компаний, в числе которых «Дамате», «Восток-Агро», «Черкизово» и другие, реализуют новые инвестпроекты в регионе.

«Чтобы развивать АПК, необходимо привлекать и поощрять молодых специалистов, создавать достойные условия жизни на селе, повышать престиж сельскохозяйственных профессий», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Отличившимся труженикам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности были вручены почетные грамоты и благодарности Минсельхоза России и губернатора.

Золотой медали «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» удостоен исполнительный директор пензенского хлебозавода №2 Сергей Дужников.