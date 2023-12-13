В Пензенской области выявлен очаг африканской чумы свиней АПК

Пенза, 13 декабря 2023. PenzaNews. Очаг африканской чумы свиней выявлен в одном из подворий в селе Старое Демкино Шемышейского района Пензенской области, в связи с чем губернатор Олег Мельниченко подписал указ о введении ограничительных мероприятий в ряде населенных пунктов.

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«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней [...] на 45 календарных дней», — сказано в документе, датированном 11 декабря.

Согласно указу, в угрожаемую зону, радиус которой составил 5,1 км от эпизоотического очага, вошли села Старое Демкино и Старое Захаркино Шемышейского района, а также территория улицы Центральной села Никифоровка Пензенского района — дома №86 – №142 по четной стороне и №59 – №105 по нечетной.

Из документа следует, что зона наблюдения проходит по административным границам сел Алферьевка, Спасско-Александровка, Левашовка Пензенского района и рабочего поселка Шемышейка.