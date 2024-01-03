Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Пензенской области в 2023 году превысил 3,4 млн. тонн АПК

Пенза, 3 января 2024. PenzaNews. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Пензенской области в 2023 году составил более 3,4 млн. тонн. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона в среду, 3 января.

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«По предварительным итогам уборочной кампании в регионе, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2023 году составил 3,43 млн. тонн, средняя урожайность по области — 41,1 центнера с га», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что это сравнимо с показателями 2022 года.

«Абсолютный рекордный показатель валового сбора зерна в хозяйствах всех категорий региона был зафиксирован [...] в 1973 году и составлял 3,607 млн. тонн», — отмечается в сообщении.