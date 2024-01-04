В Пензенской области в 2023 году в оборот введено 13,4 тыс. га пашни АПК

Пенза, 4 января 2024. PenzaNews. 13,4 тыс. га неиспользуемой пашни введено в оборот в Пензенской области в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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«Одна из первоочередных задач, стоящих перед регионом, — ввод неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. [...] В 2023 году на территории области сельскохозяйственными организациями вовлечено в оборот 13,4 тыс. га ранее неиспользуемой пашни», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ввод заброшенных земель в оборот — достаточно трудоемкий процесс, требующий применения специализированной техники, сложных агрономических технологий и существенных инвестиций.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2023 году в Пензенской области планировалось ввести в оборот 10 тыс. га пашни.