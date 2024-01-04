19:59:35 Четверг, 4 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО В Пензенской области введен особый противопожарный режим

В Пензенской области в 2023 году в оборот введено 13,4 тыс. га пашни

14:26 | 04.01.2024 | АПК

Печать

Пенза, 4 января 2024. PenzaNews. 13,4 тыс. га неиспользуемой пашни введено в оборот в Пензенской области в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Пензенской области в 2023 году в оборот введено 13,4 тыс. га пашни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Одна из первоочередных задач, стоящих перед регионом, — ввод неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. [...] В 2023 году на территории области сельскохозяйственными организациями вовлечено в оборот 13,4 тыс. га ранее неиспользуемой пашни», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ввод заброшенных земель в оборот — достаточно трудоемкий процесс, требующий применения специализированной техники, сложных агрономических технологий и существенных инвестиций.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2023 году в Пензенской области планировалось ввести в оборот 10 тыс. га пашни.

Читайте также
В селе Ахлебинино пожар унес жизнь пожилой женщины «Пензавтодор» в круглосуточном режиме выполняет комплекс мероприятий по ликвидации последствий снегопада — мэрия
В Липовке при пожаре в частном доме погибли двое мужчин В Лопуховке при пожаре в частном доме погибли два человека
В Кузнецке пенсионерка передала 100 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает родственнице В Пензе в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама