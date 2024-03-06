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В правительстве Пензенской области обсудили меры по обеспечению проведения весенних полевых работ

16:12 | 06.03.2024 | АПК

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Пенза, 6 марта 2024. PenzaNews. Меры по обеспечению проведения весенних полевых работ стали одной из тем заседания правительства Пензенской области.

В правительстве Пензенской области обсудили меры по обеспечению проведения весенних полевых работ

Фото: Pnzreg.ru

Как было отмечено, за 2023 год структура посевных площадей в регионе увеличилась на 18 тыс. га, в этом году намечено ввести в оборот еще 11 тыс. га земли.

В 2024 году планируется произвести не менее 2,8 млн. тонн зерна, более 2 млн. тонн сахарной свеклы, 650 тыс. тонн масличных культур, 297 тыс. тонн картофеля, 110 тыс. тонн овощей. Это позволит загрузить растущие мощности перерабатывающих предприятий, обеспечить жителей Пензенской области продуктами питания, направив излишки на экспорт.

Состояние около 80% посевов озимых культур специалисты оценивают как отличное и хорошее, около 20% признано удовлетворительным.

Губернатор Олег Мельниченко поручил держать этот вопрос на контроле, как и наличие ГСМ для проведения весенних полевых работ.

В настоящее время готовность сельскохозяйственной техники к сезону составляет порядка 90%, сообщает пресс-служба облправительства.

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