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В Пензенской области в 2024 году планируется ввести в оборот 11 тыс. га неиспользуемой пашни

13:53 | 05.01.2024 | АПК

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Пенза, 5 января 2024. PenzaNews. 11 тыс. га неиспользуемой пашни планируется ввести в оборот в Пензенской области в 2024 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Пензенской области в 2024 году планируется ввести в оборот 11 тыс. га неиспользуемой пашни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Одна из первоочередных задач, стоящих перед регионом, — ввод неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. Ее успешное решение позволит обеспечить поддержание оптимальных параметров плодородия почвы, повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий, увеличить производство сельхозпродукции. [...] В 2024 году запланировано дополнительно ввести в севооборот 11 тыс. га необрабатываемой пашни», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что ввод заброшенных земель в оборот — достаточно трудоемкий процесс, требующий применения специализированной техники, сложных агрономических технологий и существенных инвестиций.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2023 году в Пензенской области в оборот было введено 13,4 тыс. га пашни, при этом планировалось ввести 10 тыс. га.

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