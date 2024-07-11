18:29:26 Четверг, 11 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области дан старт «Дню поля»

17:18 | 11.07.2024 | АПК

Печать

Пенза, 11 июля 2024. PenzaNews. Агромероприятие «День поля», которое рассчитано на два дня, стартовало на открытой площадке базы отдыха «Белая гора» в Каменском районе Пензенской области в четверг, 11 июля.

В Пензенской области дан старт «Дню поля»

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«Провели уже ставшую традиционной для Пензенской области агротехнологическую выставку «День поля». В этом году она собрала порядка 80 участников — изготовителей сельхозтехники, производителей семян, разработчиков современных технологий хранения и переработки продукции. В числе почетных гостей — наши друзья из Беларуси. В Пензенскую область приехали делегации Брестской и Минской областей, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Нижнем Новгороде Олег Владимирович Дикун», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «День поля» — это еще и праздник, которым пензенские аграрии отмечают окончание посевной кампании и скорое начало уборочной.

«В этом году планируем собрать не менее 2,8 млн. тонн зерновых и более 2 млн. тонн сахарной свеклы. Пензенская область вносит достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», — подчеркнул глава региона.

Читайте также
«Дамате» вложит 70 млн. рублей в модернизацию оборудования завода глубокой переработки индейки в Пензенской области В Городищенском районе подросток украл скоростной велосипед у местной жительницы
В Кузнецке мужчина похитил и сдал на металлолом чужой автомобиль «Ростелеком» организовал семейный фестиваль в Пензе
В Сосновоборском районе ликвидирован лесной пожар на площади 1,4 га В Башмаковском районе мужчина хранил найденную во время рыбалки банку с порохом, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама