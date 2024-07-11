В Пензенской области дан старт «Дню поля» АПК

Пенза, 11 июля 2024. PenzaNews. Агромероприятие «День поля», которое рассчитано на два дня, стартовало на открытой площадке базы отдыха «Белая гора» в Каменском районе Пензенской области в четверг, 11 июля.

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«Провели уже ставшую традиционной для Пензенской области агротехнологическую выставку «День поля». В этом году она собрала порядка 80 участников — изготовителей сельхозтехники, производителей семян, разработчиков современных технологий хранения и переработки продукции. В числе почетных гостей — наши друзья из Беларуси. В Пензенскую область приехали делегации Брестской и Минской областей, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Нижнем Новгороде Олег Владимирович Дикун», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «День поля» — это еще и праздник, которым пензенские аграрии отмечают окончание посевной кампании и скорое начало уборочной.

«В этом году планируем собрать не менее 2,8 млн. тонн зерновых и более 2 млн. тонн сахарной свеклы. Пензенская область вносит достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», — подчеркнул глава региона.