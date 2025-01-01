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В Пензенской области в 2024 году произведено более 400 тыс. тонн сахара

13:16 | 01.01.2025 | АПК

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Пенза, 1 января 2025. PenzaNews. Более 400 тыс. тонн сахара произведено в Пензенской области в 2024 году, что является абсолютным рекордом за всю историю сахарной отрасли региона. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства Пензенской области 1 января.

В Пензенской области в 2024 году произведено более 400 тыс. тонн сахара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В календарном 2024 году наш регион достиг исторического максимума по производству сахара — свыше 400 тыс. тонн, что является абсолютным рекордом за всю историю сахарной отрасли Пензенской области», — сказано в тексте.

На сайте уточняется также, что валовой сбор сахарной свеклы в Пензенской области в 2024 году составил 2,1 млн. тонн.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2023 году в Пензенской области было собрано более 2,6 млн. тонн сахарной свеклы.

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