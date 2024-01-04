В Пензенской области в 2023 году собрано более 2,6 млн. тонн сахарной свеклы АПК

Пенза, 4 января 2024. PenzaNews. Валовой сбор сахарной свеклы в Пензенской области в 2023 году составил более 2,6 млн. тонн. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Минсельхоза региона в четверг, 4 января.

Фото: Pnzreg.ru

«По предварительным итогам уборочной кампании, аграрии региона добились высоких показателей при возделывании зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, сои и других сельскохозяйственных культур. Валовой сбор сахарной свеклы составил 2 млн. 647 тыс. тонн при средней урожайности 454 центнера с га», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что «данный показатель является наивысшим за всю историю Пензенской области».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2023 году в Пензенской области планировалось собрать свыше 2,5 млн. тонн сахарной свеклы.