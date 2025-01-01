В Пензенской области в 2024 году в оборот введено 12 тыс. га пашни АПК

Пенза, 1 января 2025. PenzaNews. 12 тыс. га неиспользуемой пашни введено в оборот в Пензенской области в 2024 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минсельхоза.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Одна из первоочередных задач, стоящих перед Пензенской областью, — это ввод неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. [...] В 2024 году на территории региона сельскохозяйственными организациями вовлечено в оборот 12 тыс. га ранее неиспользуемой пашни», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что ввод заброшенных земель в оборот — достаточно трудоемкий процесс, требующий применения специализированной техники, сложных агрономических технологий и существенных инвестиций.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2024 году в Пензенской области планировалось ввести в оборот 11 тыс. га пашни.