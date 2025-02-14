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В Пензенской области в 2025 году на поддержку малых форм хозяйствования направят около 205 млн. рублей

09:15 | 14.02.2025 | АПК

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Пенза, 14 февраля 2025. PenzaNews. 204,7 млн. рублей будет направлено из федерального и регионального бюджетов на поддержку малых форм хозяйствования в Пензенской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

В Пензенской области в 2025 году на поддержку малых форм хозяйствования направят около 205 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, около 67 млн. рублей предусмотрено на возмещение части затрат на развитие семейных ферм и гранты «Агропрогресс».

Свыше 60 млн. рублей будет предоставлено в виде грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития хозяйств.

Более 28 млн. рублей составят субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 25 млн. рублей — гранты на развитие материально-технической базы СПК, 20 млн. рублей — гранты «Агротуризм».

Еще 4,4 млн. рублей предусмотрено в качестве субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

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