Пензенская область в I квартале 2025 года увеличила производство молока на 14,1% АПК

Пенза, 29 июля 2025. PenzaNews. 240 тыс. 998,5 тонн молока произведено в Пензенской области в I полугодии 2025 года, что на 14,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, на долю сельхозорганизаций в общем объеме пришлось 77,2%. За шесть месяцев текущего года они произвели 185 тыс. 992,6 тонн молока, рост к аналогичному периоду прошлого года — 22,6%.

В хозяйствах населения, а также у КФХ и индивидуальных предпринимателей наблюдается спад.

Эти категории хозяйств в январе-июне 2025 года произвели 33 тыс. 401 и 21 тыс. 604,9 тонн молока соответственно, снижение к уровню прошлого года составило 3,8% и 12,4%.

На долю хозяйств населения в общем объеме производства молока в Пензенской области по итогам I полугодия 2025 года приходится 13,8%, на долю крестьянских хозяйств и ИП — 9%.