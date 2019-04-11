Получение новых навыков через интернет: как снизить стоимость онлайн-курсов Статьи

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Необходимость в освоении новой профессии может появиться неожиданно. В определенный момент некоторые люди понимают, что основная работа, которой они зачастую отдают много времени, уже не приносит по-настоящему достойного заработка. Его попросту перестает хватать. В результате возникает желание заняться поиском дополнительного источника дохода, а это почти всегда сопряжено с тем, что для начала надо освоить новые навыки. И при этом желательно максимально быстро.

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Ни для кого не секрет, что различные курсы и семинары, которые проводятся индивидуально или рассчитаны на группы, не только стоят недешево, но и нередко заставляют серьезным образом перестраивать свой собственный график. Получить необходимые знания становится почти невозможно, если также требуется сохранить прежнюю работу.

В этом случае на помощь могут прийти онлайн-курсы. Некоторые из них не уступают обычным курсам по информативности, а прослушивать их и выполнять предлагаемые задания практически всегда можно в любое удобное время. Главное, чтобы был доступ в сеть и обстановка, располагающая для максимально эффективного впитывания материала.

Какие направления можно освоить через интернет? Конечно, используя всемирную сеть, нельзя обучиться многим профессиям. Онлайн-курсы — да и обычные тоже — никогда не позволят стать квалифицированным врачом, учителем, пилотом самолета, проектировщиком небоскребов, строителем или электриком. Для этого, разумеется, необходимо получать соответствующее профессиональное образование в высшем или среднем специальном учебном заведении, которое имеет лицензию на образовательную деятельность.

Но ведь есть множество других востребованных сегодня направлений, которые можно освоить в удаленном режиме. Например, среди молодых людей немало тех, кто хорошо знаком с программированием, созданием сайтов и платформ, но при этом не учился в вузе и не получал диплом по такой специальности. Фактически это те, кто смог овладеть необходимыми технологиями, занимаясь самообразованием и используя как информацию, находящуюся в свободном доступе, так и тематические онлайн-курсы.

Или, скажем, специалисты в сфере SEO или SMM.

При помощи курсов в сети, которые, к слову, далеко не всегда являются платными, можно освоить или совершенствовать уже имеющиеся навыки продаж, ведения переговоров, фото- и видеосъемки, создания дизайна, формирования имиджа и так далее.

Кроме того, интернет-курсы могут оказаться полезными для тех, кто решил начать собственный бизнес. Целый ряд уже состоявшихся предпринимателей готовы делиться своим опытом и историями успеха, подробно рассказывая о конкретных ситуациях и, конечно же, о возможных рисках, с которыми сопряжен любой бизнес.

Также отдельные тематические онлайн-курсы, пожалуй, могут быть интересны психологам и репетиторам, если они посвящены современным методикам, которые можно в дальнейшем использовать в своей работе.

Некоторые курсы, как уже было указано выше, могут быть бесплатными, их легко найти в интернете, на специализированных сайтах, другие же — стоят денег. Все зависит от того, на каких условиях обладатель той или иной информации готов делиться ею с другими людьми, в каком объеме, имеет ли она признаки уникальности, насколько передаваемые сведения в принципе могут быть полезны потребителю и готов ли он за них платить.

В любом случае, если речь идет о курсах, которые стоят денег, встает вопрос о том, можно ли приобрести их недорого или как-то сэкономить. Сегодня всемирная сеть позволяет совершать покупки в складчину, в том числе и тогда, когда речь идет о приобретении инфопродукта. Коллективная покупка онлайн-курсов и видеоуроков дает возможность каждому из заинтересованных участников потратить минимум средств — иногда даже в десятки раз меньше, чем при самостоятельном приобретении продукта.

При этом, как правило, курсы при покупке в складчину становятся доступными целиком и полностью: в распоряжении человека оказывается полноценный и полезный для него инфопродукт, а не отдельные его части. Приступать к освоению новых знаний можно незамедлительно, определяя для себя не только наиболее удобное время, но и место.

Елена Борисова