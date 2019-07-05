Где отдохнуть в Пензе и пригороде у воды? Статьи

Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Летом одно из самых распространенных развлечений — поездка на пляж или шашлыки. Это доступно и привычно. Строго говоря, купаться в Пензенской области нельзя нигде, только загорать и отдыхать у воды. Вместе с тем на 28 пляжах есть специально оборудованные места для купания.

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Противоречие обусловлено тем, что ни один водоем не удовлетворяет требованиям Роспотребнадзора по качеству воды, а некоторые — и по состоянию территории. Но мы-то знаем, что это мало кого останавливает, верно? Знают об этом и МЧС, и власти. Закрывать глаза на такую ситуацию нельзя, потому что это просто опасно. Водоемы — места особого внимания, ежегодно там тонут люди. Сохранить жизни помогает купание только в трезвом виде, правильная оценка собственных сил, здравое поведение и дежурство спасателя.

Видите пляж? А его нет!

Пензенское управление Роспотребнадзора еженедельно публикует данные по качеству воды и песка на зонах отдыха у воды на территории региона. Пока не получено санитарно-эпидемиологических заключений для использования объектов в рекреационных целях ни на один водоем. На стадии оформления находятся документы на зоны отдыха — «Белая гора» в Каменском районе и «Чистые пруды» в Мокшанском.

Производственный контроль качества воды водоемов, песка, приведение мест массового отдыха населения в надлежащее состояние обязательны для получения заключения. Без этого документа функционирование мест отдыха и купания недопустимо.

Комментируя ситуацию с водой, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Вера Быкова отмечает, что в жару она цветет во всех водоемах, а значит, по микробиологическим показателям будет несомненно зафиксировано превышение нормы, но с похолоданием ситуация может измениться. Вот только какой интерес купаться в холод?

По словам Веры Быковой, от плохого качества воды в основном страдают дети. Ныряя или барахтаясь, они нередко заглатывают жидкость, что может привести к острой кишечной инфекции.

«Взрослые все-таки обычно ведут себя по-другому. Но могут быть какие-то кожные реакции аллергического характера», — поясняет собеседница агентства.

Минимизировать риски

Работа пляжей определена приказами их руководителей, то есть тех, кто взял на себя ответственность за содержание территории — это муниципалитет или частное лицо.

Для получения разрешения им необходимо обеспечить обследование дна. Водолазы должны освидетельствовать территорию, сделать необходимые рисунки глубин, при необходимости убрать весь мусор, колющие и режущие предметы, старые деревья, кусты — все то, что может повлиять на безопасность человека при купании и причинить травмы.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин разъясняет: чтобы ведомство признало объект оборудованным пляжем, нужно также провести обучение матросов-спасателей и обеспечить их дежурство в отведенные часы.

«Должна быть определена зона купания, безопасного нахождения людей на воде, пост безопасности, на котором размещают круг, спасательный жилет, конец Александрова, должна быть лодка, на которой при необходимости матрос-спасатель может заплыть за буйки», — говорит руководитель отдела.

Он отмечает, что на водоеме может быть сразу несколько мест для купания, но принято МЧС лишь одно или два. Пример — пляж на ГПЗ-24, около горбольницы №6, в «Спутнике» и на Сурском водохранилище. Там пока принято по одному участку.

«Нужно купаться именно там, где обеспечена безопасность», — подчеркивает Сергей Петрунин, напоминая, что если буйков и спасательного поста нет, то для купания это место не приспособлено.

Надо сказать, что на принятых МЧС пляжах есть информационные стенды, где можно ознакомиться с результатами проб воды и решить, стоит вообще в этой жидкости купаться или лучше поосторожничать. Там же размещены телефоны экстренных служб, правила поведения на воде и, что немаловажно, режим работы пляжа. Конечно, залезть в воду можно и ночью, но в этом случае необходимо помнить: вы купаетесь на свой страх и риск.

Мы проехали по семи местам у воды в Пензе и пригороде, чтобы понять, какие из них наиболее приспособлены для отдыха. Оценивать пригодность водоемов для купания и отдыха можно по многим параметрам, например, близость, инфраструктура, доступные развлечения, цены на услуги, внешний вид зоны отдыха и приоритеты самого отдыхающего.

Пляж на ГПЗ-24 , река Старая Сура

На этот объект получено заключение МЧС. Само посещение пляжа бесплатное, но въезд на автомобиле стоит 150 рублей. Береговая линия здесь достаточно протяженная, а вот купаться можно только в одном месте, отмеченном буйками. Почти везде есть песок, довольно чистый. Небольшая часть пляжа находится под высоковольтной линией электропередач. Есть туалеты, кабинки для переодевания, скамейки, урны и множество мусорных контейнеров.

Фоторепортаж

Пляж в микрорайоне ГПЗ-24

В песчаной зоне размещено две волейбольные площадки и одна футбольная. Здесь есть беседки для отдыха стоимостью от 1 тыс. рублей в день. Дополнительно можно арендовать мангал за 200 рублей. Из развлечений — прокат катамарана и лодки по 150 и 100 рублей с человека в час соответственно. Здесь же дислоцируется яхтенная школа.

В глаза сразу бросается обилие работников пляжа: охранники, люди, работающие в прокате. Вот только спасателей мы не увидели. При этом нас заверили, что чуть позже на дежурство заступит не один, а сразу два. Возможно, это связано с тем, что официально пляж работает с 9.00, а мы были у спасательного пункта в начале десятого.

Пляж у горбольницы №6 имени Г.А. Захарьина, пруд на ручье Дальнем

Сразу стоит сказать, что из всех пляжей, которые мы проехали, этот нам показался самым неопрятным, хотя он очень популярный среди жителей, поскольку в густонаселенном микрорайоне Арбеково в шаговой доступности больше альтернативы, пожалуй, и нет.

Фоторепортаж

Пляж около горбольницы №6

На водоеме люди купаются с трех сторон. Наименее привлекательной из них выглядит та, где находится плотина. Отдыхающие лежат там прямо на бетонных плитах в метре или двух от пешеходной дорожки. Честно сказать, весьма сомнительное удовольствие.

Идем дальше, видим торговый шатер. Где-то рядом, судя по указателю, должна быть администрация пляжа. Должна, потому что на месте в 19.00 мы уже никого не застали. Торговля не осуществлялась, пищу не готовили, даже спасателя не было. Лодка одиноко стояла около воды, рядом с информационным стендом. При этом отдыхающие и купальщики были.

Беседок на этом пляже нет, песок — грязный. Есть лавочки, урны, небольшая детская площадка, место для переодевания и туалет. На другом берегу, со стороны кардиоцентра, из «инфраструктуры» — только металлические грибочки от солнца.

Пляжи в «Спутнике» , Терновский затон Суры

Здесь их два и проехать на машине нельзя ни к одному из них. Первый — назовем его основной — находится в стороне колеса обозрения. Он пока не принят по документам, но по сути уже организован. Там дежурит спасатель, дно обследовано, зоны купания ограничены буйками. Есть раздевалки, душ, туалеты, мусорные контейнеры. Существенный минус — большое число людей. К полудню в выходные отдыхающих довольно много.

Посетителям предлагают съехать с надувной горки — один раз за 50 рублей, трижды — за 100; арендовать катамаран за 200 рублей на полчаса и за 350 — на час; прокатиться на таблетке за 300 рублей; стать пассажиром гидроцикла за 500 рублей или заняться вейкбордингом — пяти–семиминутный сет стоит 300 рублей.

В зоне отдыха находится оборудованная спортивная площадка, место для игры в волейбол, можно купить шашлык и другую еду, напитки. Рядом доступны для аренды беседки с мангалами — от 400 рублей в час в зависимости от вместимости и дня недели.

Фоторепортаж

Пляжи в «Спутнике»

Не так давно вдоль всего пляжа и спортплощадки появился металлический забор с несколькими воротами, а со 2 июля вход на эту территорию стал платным. Он стоит 100 рублей, владельцы карт жителя «Спутника» могут пройти за полцены. Для детей ростом 150 см и ниже посещение бесплатное. Также деньги не придется платить, если на территорию успели пройти с 8.00 до 9.00 и во время последнего часа работы пляжа — с 19.00 до 20.00. Несовершеннолетние теперь могут посещать пляж только в сопровождении взрослых.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «Парке «Спутника», оградить пляж нужно было в соответствии с постановлением правительства Пензенской области: для обеспечения порядка и безопасности, например, чтобы он не использовался ночью, а также для ограничения доступа нетрезвых граждан и детей без сопровождения взрослых.

«В прошлом году в связи с несчастными случаями, которые происходили на нашем водоеме, надзорно-контролирующие органы делали замечания о том, что необходимо привести пляж в соответствие с требованиями постановления. Это не наша прихоть», — пояснили в организации.

Также в «Парке «Спутника» обратили внимание на то, что оборудование и содержание пляжа требует большого финансирования и, вопреки распространенному мнению, не окупается даже прибылью от аренды.

Другой пляж — «Остров» — находится на искусственной насыпи на некотором отдалении от основного. МЧС подтвердило его соответствие техническим требованиям. Вход платный — 100 рублей с человека. Посетители со своими напитками и в состоянии опьянения не допускаются. Учитывая большую протяженность, людей на нем относительно мало.

Есть туалеты, летнее кафе, кальянная, площадка для пляжного волейбола, детская зона. Также можно отдохнуть в бане-бочке вместимостью до восьми человек за 500–1000 рублей в час и арендовать беседку за 400–500 рублей в час.

Русеевский пляж , река Сура

Этот пляж бесплатный. Он находится примерно в 3 км от микрорайона «Город «Спутник» на другом берегу реки.

Фоторепортаж

Русеевский пляж

Здесь предусмотрена зона для купания взрослых, отдельный неглубокий водоем для детей, место для занятий спортом. Есть турники, песочница.

Можно арендовать беседку по цене 1,5 тыс. рублей за весь день, гостевой домик за 4,5 тыс. рублей в сутки и стол за 400 рублей.

Уже пятый год подряд здесь созданы условия для занятий вейкбордингом. Одно катание стоит 300–350 рублей, весь день — около 1 тыс. рублей. Кроме того, можно за 350 рублей в час поплавать на сапбордах — досках, которыми управляют с помощью весла, а также попрыгать на батуте за 100 рублей — пока не надоест.

Зона отдыха на Барковке , озеро Красный Куст



Здесь особого внимания, пожалуй, заслуживает само расположение зоны отдыха. Озеро окружено деревьями и отделено от Суры полосой суши, водоемы сообщаются только во время половодья. Место тихое, вдали от оживленных дорог. Песок на пляже чистый, однако в нем достаточно много камней. Мусор вывозят по мере наполнения контейнеров.

Фоторепортаж

Зона отдыха «Красный куст»

За 1 тыс. рублей на весь день можно арендовать одну из беседок с мангалами, которые находятся на значительном удалении друг от друга, летник за 5 тыс. рублей или шатер за 3 тыс. 200 рублей. Из развлечений доступен прокат лодки за 100 рублей с человека в час и катамарана, рассчитанного на двоих взрослых и ребенка, за 300 рублей вне зависимости от количества пассажиров. Есть детская, волейбольная и футбольная площадки. В летнике можно приобрести мороженое, молочные коктейли, соки, лимонады, шашлык и купаты.

МЧС разрешение на этот пляж не выдавало, но спасательный круг и лодка там есть. Из существенных минусов можно назвать то, что на машине придется ехать по щебеночной дороге около 2 км, а при поездке на маршрутном такси — идти это расстояние мешком. Вход на территорию зоны отдыха бесплатный. Чтобы выехать на автомобиле, который затем можно припарковать в тени деревьев, придется заплатить 100 рублей.

Мокшанский район, Чистые пруды



На весь Мокшанский район пока нет ни одного объекта, на который МЧС дало положительное заключение.

На Чистых прудах в ведении одноименной базы отдыха находятся два пляжа. Один расположен непосредственно около гостиницы «Чистые пруды», второй — несколько дальше вдоль берега. Вход стоит 75 рублей для взрослых, для детей до 14 лет — бесплатно. Въезд на автомобиле обойдется в 500 рублей.

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Гостиничный комплекс «Чистые пруды»

Размещение в двухэтажных коттеджах и летних домиках стоит от 300 рублей с человека в сутки. Можно арендовать сразу этаж или целый коттедж. Есть русская баня стоимостью от 600 рублей в час, беседки — от 1 тыс. рублей в день. На территории расположен ресторан «Дом рыбака», где можно пообедать за 300 рублей или приобрести маринованный шашлык для самостоятельного приготовления.

Самый дальний пляж обустроен рядом с гостиницей «Арт-Пенза», где также находятся скульптурный парк «Легенда» и сад камней. Чтобы попасть туда, взрослым нужно заплатить 100 рублей в будние дни, 200 — в выходные. Дети до 15 лет смогут посетить комплекс бесплатно.

На пляже есть туалет и душ, кафе. На берегу пруда можно арендовать беседку за 1 тыс. рублей в час, взять напрокат катамаран, лодку или велосипед за 150 рублей в час. Также у воды сделан помост с тарзанкой и обустроен бассейн. Поплавать в нем можно за 200 рублей.

Чуть поодаль расположен вейк-парк, стоимость катания в котором такая же, как и на Русеевском пляже.

Пляж базы отдыха «Околица» , Большой Пяшинский пруд в Мокшанском районе

Это место из перечисленных, наверное, наименее известное. Оно расположено примерно на таком же удалении от Пензы, как и Чистые пруды. В пруду купаются с двух сторон, но полноценный пляж с песком находится только на территории турбазы, и вход туда стоит 100 рублей. На противоположном берегу просто удобный спуск к воде.

Фоторепортаж

База отдыха «Околица»

На компактной территории турбазы «Околица» находится несколько срубовых домов на четыре человека каждый. Большие — со всеми удобствами и кондиционером — стоят от 3 тыс. 400 рублей в сутки, так называемые «рыбацкие домики» на сваях — от 2 тыс. 300 рублей. Их постояльцы могут воспользоваться туалетом и умывальниками на улице.

Кроме того, можно арендовать беседку с мангалом менее чем за 400 рублей в час и баню вместимостью шесть человек — за 700 рублей в час. Рыбалка для одного человека с двумя удочками стоит 250 рублей за шесть часов. Лодку в аренду можно взять за 200 рублей.

Наблюдения

Проехав все перечисленные места, мы ожидаемо убедились, что в черте города пляжи особенно многолюдные, а на отдалении — достаточно тихие, причем чем дальше от жилой застройки, тем спокойнее.

Вместе с тем можно выделить такую закономерность: если на один пляж вход платный, а поблизости расположен другой со свободным входом, сопоставимый по уровню комфорта, то большинство предпочитает не тратиться и лишь немногие готовы отдать небольшую сумму, чтобы не приходилось тесниться.

Если вообще сравнивать платные пляжи и бесплатные, то тенденция прослеживается отчетливо: платные более хорошо оснащены, за их состоянием лучше следят. Иными словами, выручка идет в том числе на содержание, благоустройство, зарплаты работникам. Когда средства владельцу пляжа не поступают, заниматься этой деятельностью просто не на что.

Маргарита Кривцова