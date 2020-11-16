Искусственный интеллект против вируса

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Пенза, 16 ноября 2020. PenzaNews. Пандемия поставила перед бизнес-сегментом и госсектором сложную задачу: как обеспечить безопасность сотрудников, не останавливая производственные процессы?

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Решать ее помогают цифровые технологии «Ростелекома». Компании и учреждения Приволжского федерального округа, специфика работы которых не предполагает удаленный режим работы, смогли изменить организационный подход к контролю за состоянием здоровья сотрудников при помощи тепловизоров.

Скоростная термометрия

Тепловизионные комплексы от «Ростелекома» специально разработаны для измерения температуры тела человека в потоке. За минуту система способна с высокой точностью (погрешность составляет ±0,3ºС) провести сканирование от 80 до 400 человек.

Полученные с тепловизионной камеры данные выводятся на монитор. При обнаружении человека с повышенной температурой тела загорается световой индикатор, и включается звуковое оповещение.

Предупрежден — значит вооружен

Тепловизионное решение от «Ростелекома» построено на базе собственной платформы видеонаблюдения и интеллектуальной видеоаналитики, что позволяет не только организовать локальные точки тепловизионного контроля, но и развернуть единый центр мониторинга.

«На основе данных центра мониторинга наши заказчики смогут проводить ежедневный анализ и оперативно реагировать на изменения эпидемиологической обстановки, в том числе во время сезонных заболеваний. Это позволит руководителям предприятий заранее принимать меры для сокращения числа заболевших и снижать тем самым негативный экономический эффект», — говорит директор департамента продаж государственным заказчикам макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Елена Полухина.

Без масок вход воспрещен

В апреле первыми заказчиками тепловизионных комплексов стали крупные компании, которые продолжали работать в условиях пандемии.

По словам Елены Полухиной, «Ростелеком» оперативно отреагировал на запросы рынка и разработал продукт на основе интеграционных решений. Например, тепловизоры, работающие с модулями видеоаналитики, могут не только измерять температуру тела человека, но и выявлять людей без маски.

Тепловизионные комплексы позволили предприятиям анализировать самочувствие сотрудников, не создавая массового скопления людей на проходных.

«Утром через проходную предприятия проходят около 600 сотрудников. Раньше измерения проводились вручную, сейчас — в автоматическом режиме. Благодаря тепловизору время прохождения на рабочие места заметно сократилось», — подчеркивает старший специалист службы безопасности мясоперерабатывающего комбината «Атяшевский» (Мордовия) Николай Вишняков.

«Система в считанные секунды сканирует входящих и выдает на экран цветовые маркеры. Зеленый показывает, что человек здоров. Если температура выше нормы, загорается красный и срабатывает голосовое оповещение. Сотрудник охраны предлагает работнику повторно пройти через тепловизионный пункт и в случае подтверждения отправляет его под наблюдение медиков», — поясняет он.

В Нижегородской области первые тепловизоры заработали на проходных Выксунского металлургического завода (ВМЗ).

«С ухудшением эпидемиологической обстановки мы провели комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности здоровья работников и их близких. Особую значимость на пропускных пунктах приобрели тепловизоры, которые обеспечивают контроль самочувствия сотрудников и помогают предупредить риск заражения», — рассказывает управляющий директор ВМЗ Александр Барыков.

С возобновлением авиасообщения и увеличением пассажиропотока тепловизоры стали активно использовать в воздушных гаванях страны. В августе тепловизионное оборудование появилось в кировском аэропорту Победилово. «Ростелеком» установил тепловизионные комплексы на главном входе в аэровокзал и в зоне прилета. Теперь термометрия пассажиров осуществляется дистанционно.

«Мы готовы полностью автоматизировать пропускной режим, объединив тепловизионные комплексы с системой контроля управления доступом. Интеграция с системой «Антитеррор» позволит нашим заказчикам контролировать наличие оружия у проходящих», — отмечает Елена Полухина.

На учебу через тепловизор

Интерес к решению «Ростелекома» проявляют и образовательные учреждения. Оно хорошо зарекомендовало себя в пензенской школе №64. Ежедневно ее посещают более 1 тыс. детей, включая воспитанников центра молодежного инновационного творчества «Прогресс», которые обучаются робототехнике и 3D-моделированию.

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«Тепловизионная камера автоматически измеряет температуру тела учеников и отправляет полученные данные на монитор сотрудника охраны. Любые отклонения моментально фиксируются в виде цветовых маркеров», — поясняет руководитель проектов ЦМИТ «Прогресс» Михаил Кочмарев.

«Когда у детей на входе учителя измеряют температуру, создаются очереди. В данном случае никакого скопления людей нет. Также нужно отметить, что стандартные бесконтактные термометры рассчитаны на определенное количество измерений, после чего необходимо проводить калибровку. В итоге оказывается, что выгоднее приобрести тепловизор», — говорит он.

По словам Елены Полухиной, автоматическая калибровка является особенностью системы тепловизионного контроля от «Ростелекома» .

«Мы разработали модуль на основе искусственного интеллекта, который анализирует изображение и проводит калибровку тепловизора в автоматическом режиме. Необходимо учитывать, что тепловизионные решения — это сложный программно-аппаратный комплекс, установку которого и дальнейшее обслуживание лучше доверить профессионалам», — подчеркивает она.

Елена Борисова