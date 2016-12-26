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Безработная из Самарской области подозревается в совершении кражи в Кузнецке

13:18 | 26.12.2016 | Криминал

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Кузнецк, 26 декабря 2016. PenzaNews. 41-летняя безработная жительница Самарской области подозревается в краже кошелька из сумки женщины в одном из торговых центров Кузнецка Пензенской области.

Безработная из Самарской области подозревается в совершении кражи в Кузнецке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, в кошельке находились деньги в сумме 8 тыс. 750 рублей и три банковские карты.

«Вещь принадлежала 36-летней жительнице села Индерка Сосновоборского района», — уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что жительница Самарской области дала признательные показания.

«В отношении нее была избрана мера пресечения подписка о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», — добавили в пресс-службе.
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