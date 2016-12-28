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Бомж через окно из картона залез в жилище работников зернотока и украл 15 бутылок водки

11:15 | 28.12.2016 | Криминал

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Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Сотрудники полиции Неверкинского района Пензенской области задержали 53-летнего бездомного, который признался в краже 15 бутылок водки и двух полотенец из дома для проживания командированных работников зернотока в селе Старая Андреевка.

Бомж через окно из картона залез в жилище работников зернотока и украл 15 бутылок водки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Представитель сельскохозяйственной организации, обратившийся в полицию, сообщил, что неизвестные проникли в жилище, расположенное на огороженной территории зернотока, через забитый картоном оконный проем», — пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что прибывшие на место сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 53-летнего гражданина без определенного места жительства, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

«Он был опрошен и признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе.
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