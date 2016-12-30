Под Пензой пообещавшие снять порчу цыганки выманили у пенсионерки 50 тыс. рублей
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Пенза, 30 декабря 2016. PenzaNews. Две женщины, предположительно, цыганской внешности, завладели деньгами 70-летней жительницы села Юровка Мокшанского района Пензенской области, в сумме 50 тыс. рублей.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, злоумышленницы убедили пожилую женщину в необходимости снятия порчи.
В ведомстве уточнили, что подозреваемым на вид 40–45 лет, рост 160–165 см, среднего телосложения.
«Они могут передвигаться на автомашине «ВАЗ-2110» цвета морской волны, за рулем которой находился мужчина», — уточнили в полиции.
В пресс-службе пояснили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.