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Под Пензой пообещавшие снять порчу цыганки выманили у пенсионерки 50 тыс. рублей

09:55 | 30.12.2016 | Криминал

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Пенза, 30 декабря 2016. PenzaNews. Две женщины, предположительно, цыганской внешности, завладели деньгами 70-летней жительницы села Юровка Мокшанского района Пензенской области, в сумме 50 тыс. рублей.

Под Пензой пообещавшие снять порчу цыганки выманили у пенсионерки 50 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, злоумышленницы убедили пожилую женщину в необходимости снятия порчи.

В ведомстве уточнили, что подозреваемым на вид 40–45 лет, рост 160–165 см, среднего телосложения.

«Они могут передвигаться на автомашине «ВАЗ-2110» цвета морской волны, за рулем которой находился мужчина», — уточнили в полиции.

В пресс-службе пояснили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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