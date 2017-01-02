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В Вадинском районе девушка стала жертвой мошенничества, пытаясь помочь знакомой деньгами

10:11 | 02.01.2017 | Криминал

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Пенза, 2 января 2017. PenzaNews. 21-летняя жительница Вадинского района Пензенской области стала жертвой интернет-мошенничества, пытаясь помочь знакомой деньгами.

В Вадинском районе девушка стала жертвой мошенничества, пытаясь помочь знакомой деньгами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В социальной сети «ВКонтакте» со страницы знакомой она получила сообщение о том, что у нее заканчивается срок действия банковской карты и необходимо перевести со счета денежные средства. Под этим предлогом автор сообщения попросил назвать данные банковской карты девушки и код подтверждения операции, который поступит в SMS», — пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что девушка выполнила просьбу и впоследствии обнаружила списание со счета более 7 тыс. 600 рублей.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в полиции.
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