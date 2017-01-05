В Кузнецке пенсионер с помощью работника почты перевел мошеннику 30 тыс. рублей Криминал

Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. 84-летний пенсионер из Кузнецка Пензенской области попался на уловку телефонного мошенника, пытаясь спасти сына от тюрьмы.

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«На его сотовый телефон позвонил неизвестный, который голосом, похожим на голос сына, сказал, что сбил человека, и для его освобождения от уголовной ответственности необходимо перечислить деньги. Следуя условиям звонившего, пенсионер через оператора почтового отделения перечислил 30 тыс. рублей на счета двух абонентских номеров сотовой связи», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве пояснили, что по факту телефонного мошенничества организована проверка.