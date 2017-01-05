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В Кузнецке пенсионер с помощью работника почты перевел мошеннику 30 тыс. рублей

11:22 | 05.01.2017 | Криминал

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Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. 84-летний пенсионер из Кузнецка Пензенской области попался на уловку телефонного мошенника, пытаясь спасти сына от тюрьмы.

В Кузнецке пенсионер с помощью работника почты перевел мошеннику 30 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На его сотовый телефон позвонил неизвестный, который голосом, похожим на голос сына, сказал, что сбил человека, и для его освобождения от уголовной ответственности необходимо перечислить деньги. Следуя условиям звонившего, пенсионер через оператора почтового отделения перечислил 30 тыс. рублей на счета двух абонентских номеров сотовой связи», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве пояснили, что по факту телефонного мошенничества организована проверка.
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