Под Пензой вступил в силу приговор по делу о хранении 30 кг марихуаны Криминал

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. 53-летний Наиль Курмаев из села Кильмаевка Иссинского района Пензенской области, собиравший дикорастующую с конца 1990-х годов, проведет 4 года в исправительной колонии общего режима за хранение 30 кг марихуаны.

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«Посчитав приговор слишком суровым, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке. В соответствии с заключением прокурора судебная коллегия по уголовным делам пензенского облсуда приговор оставила без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она напомнила, что наркотическое средство злоумышленник хранил в пяти металлических емкостях.

«Мужчина пояснил, что собирал коноплю для использования в качестве прикорма в рыбной ловле», — добавила собеседница агентства.