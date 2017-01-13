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Под Пензой вступил в силу приговор по делу о хранении 30 кг марихуаны

13:59 | 13.01.2017 | Криминал

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Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. 53-летний Наиль Курмаев из села Кильмаевка Иссинского района Пензенской области, собиравший дикорастующую с конца 1990-х годов, проведет 4 года в исправительной колонии общего режима за хранение 30 кг марихуаны.

Под Пензой вступил в силу приговор по делу о хранении 30 кг марихуаны

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Посчитав приговор слишком суровым, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке. В соответствии с заключением прокурора судебная коллегия по уголовным делам пензенского облсуда приговор оставила без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она напомнила, что наркотическое средство злоумышленник хранил в пяти металлических емкостях.

«Мужчина пояснил, что собирал коноплю для использования в качестве прикорма в рыбной ловле», — добавила собеседница агентства.
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